Des Tanzaniens réclament la vérité sur le sort du président, John Magufuli

La rumeur continue d’enfler en Tanzanie sur de possibles soucis de santé du Chef de l’Etat, John Magufuli, alors que son gouvernement maintient un silence que l’opposition juge coupable.

Le leader de l’opposition, Tundu Lissu actuellement en exil en Belgique, soutient que le président Magufuli «est atteint du Covid-19, sous assistance respiratoire et paralysé d’un côté, à partir de la taille», citant comme source, des contacts au sein des services de renseignement tanzaniens.

Avec ses collègues de l’opposition, il exige une «explication claire» du gouvernement sur la santé du Chef de l’Etat et surtout «où se trouve-t-il», puisque certaines rumeurs prétendent qu’il sera hors du pays, probablement hospitalisé «au Kenya».

Le président tanzanien n’est plus apparu en public depuis le 27 février 2021 lorsqu’il était en tournée dans la capitale, Dar Es Salam. Depuis lors, plusieurs allégations non officielles estiment qu’il aurait été admis dans un hôpital à Nairobi.

Une source émet l’hypothèse d’un possible contrôle de son pacemaker. Mais ces derniers jours, la rumeur se fait plus persistante sur l’éventualité que le président Magufuli serait atteint du coronavirus et l’hashtag «#pray4magufuli» (#Priez pour Magufuli) a vu le jour sur les réseaux sociaux.

Pour des analystes comme Nic Cheeseman, professeur de démocratie à l’Université de Birmingham et spécialiste de la région, «quoi qu’il se passe, il est évident que le pouvoir tente de gagner du temps (…) Et tenter de gagner du temps n’a de sens que si le président est très malade, en incapacité, ou mort».