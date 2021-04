Sahara marocain : Le Sénégal  ouvre son consulat général à Dakhla

La République du Sénégal a ouvert, ce lundi 5 avril, un consulat général dans la ville de Dakhla, située au sud-ouest du Sahara marocain.

La cérémonie inaugurale de la mission consulaire a été co-présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall.

Le Sénégal devient ainsi le 11ème pays africain à établir une représentation diplomatique à Dakhla, alors que 11 autres pays africains et arabes ont ouvert des consulats généraux à Laâyoune, le chef-lieu des provinces du Sahara marocain.

Depuis le début de 2020, la ville de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des consulats de Gambie, de la Guinée-Conakry, de Djibouti, du Liberia, du Burkina Faso, de la Guinée Bissau, de la Guinée Équatoriale et de la République démocratique du Congo (RDC), en plus de la République d’Haïti et la dernière en date celle des Etats-Unis d’Amérique.

L’inauguration officielle de ces 22 représentations diplomatiques à Dakhla et à Laâyoune, viennent confirmer s’il le faut, la marocanité du Sahara et en même temps, consolider la présence diplomatique des pays frères et amis du Maroc dans la zone sud du Royaume.

Si pour le Maroc c’est un grand acquis au plan diplomatique dans le litige artificiel autour d’une partie de son Sahara Occidental, c’est en revanche un coup fatal pour le Front Polisario et son principal soutien l’Algérie qui ont été incapables de freiner cet élan de soutien qui ne fait que conforter les droits légitimes du Royaume chérifien.