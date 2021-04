Tchad/Présidentielle 2021: L’UA et la CEEAC livrent leur rapport d’observation

Les observateurs de l’Union africaine (UA) et de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ont livré ce mardi leurs appréciations de l’élection présidentielle du 11 avril au Tchad, dont les résultats provisoires sont toujours attendus.

Dans leur déclaration commune, les deux institutions africaines sont unanimes sur le «calme» dans lequel le vote de dimanche s’est déroulé, malgré les appels de l’opposition au boycott.

Mais le tableau n’est pas totalement parfait, selon ces observateurs qui ont également relevé des manquements, comme des «retards dans l’ouverture des bureaux de vote» ou encore la faible présence des représentants de candidats dans les bureaux de vote.

«La mission a noté que certains électeurs ont voté dans leur caserne où aucun membre de la mission n’a été autorisé à y observer le déroulement du scrutin. Lors de la clôture du scrutin, le comptage a eu lieu sur place et les résultats ont été gardés pour être additionnés à ceux du 11 avril», lit-ton dans le rapport conjoint.

Les observateurs de l’UA et de la CEEAC ont reconnu que l’engouement pour le vote était assez moyen, mais estiment que ces manquements ne remettent pas en cause la validité du scrutin dont les résultats provisoires seront connus au plus tard le 25 avril 2021.