L’opposition rwandaise attire l’attention de Paris sur les droits humains

A la veille d’une visite officielle du président français Emmanuel Macron au Rwanda, l’opposition locale a publié mardi un communiqué dans lequel elle accuse la métropole d’inaction face aux violations des droits humains dans le pays de Paul Kagame.

Le texte cosigné par Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda, deux figures de l’opposition rwandaise, reproche à la France la fait qu’elle « n’hésite pas à fustiger publiquement des régimes dictatoriaux mais demeure silencieux devant le règne autoritaire et les violations des droits humains du régime rwandais ».

Pour ces détracteurs de la politique du président Kagame, «il est clair que le président Emmanuel Macron ne discute plus des sujets qui fâchent le Front patriotique rwandais (FPR), qui dirige le pays d’une main de fer», au moment où Paris et Kigali tentent un rapprochement et de tourner la page d’une histoire assombrie par le chapitre du génocide de 1994.

Une « politique macaroniste » que l’opposition interne rwandaise déplore, affirmant que la visite de M. Macron jeudi à Kigali « ne peut être un succès pour les peuples français et rwandais que si elle remplit les conditions suivantes : demander une ouverture démocratique au Rwanda et demander le respect des droits humains au Rwanda ».