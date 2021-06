Centrafrique : Une délégation de haut niveau à Bangui pour discuter du processus de paix

Une délégation de l’Union Africaine (UA), des Nations Unies (ONU), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de l’Union Européenne (UE) se trouve actuellement à Bangui, pour explorer les moyen de rétabli la paix en Centrafrique.

Hier mercredi, la délégation a échangé avec le président de l’Assemblée nationale ainsi qu’avec les leaders religieux sur l’application de l’accord de paix signé il y a deux ans à Khartoum, capitale du Soudan.

Pour Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’UA, membre de la délégation, «la mise en œuvre de l’accord politique est décisive, sachant que c’est uniquement par le dialogue, et non par l’option militaire, que nous pouvons parvenir à une paix durable» en Centrafrique.

Il a insisté sur la nécessité que « toutes les parties, y compris le président Touadéra et le parti au pouvoir s’y impliquent », affirmant que « le processus électoral est maintenant terminé, place au dialogue inclusif ».