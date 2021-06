Ethiopie : Trois régions ne voteront pas le 21 juin pour les législatives

La Commission électorale en Ethiopie a confirmé ce jeudi que les élections législatives du 21 juin prochain n’auront pas lieu dans trois localités du pays dont la région du Tigré, déchirée par un conflit et une crise humanitaire.

Sont également concernées, les régions de Harar et de Somalie où la Commission dirigée par Birtukan Mideksa évoque des irrégularités et des problèmes d’impression des bulletins de vote.

Pour ces deux régions, le vote est reporté au 06 septembre 2021, contrairement à la région du Tigré où aucune date n’a été avancée pour le moment. Ensemble, ces trois régions totalisent 63 des 547 sièges parlementaires.

Les élections législatives en Ethiopie sont déjà en retard de plus d’un an. La Commission électorale veut maintenant les coupler avec l’élection du Conseil régional et un référendum sur la création d’un éventuel 11ème État régional.