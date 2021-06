Covid-19 : Les USA promettent 500 millions de doses de vaccins au Covax

Les Etats-Unis d’Amérique (USA) vont participer à l’effort mondial d’accès équitable aux vaccins contre le coronavirus, en promettant un don de 500 millions de doses aux pays les plus défavorisés.

Les doses promises jeudi par le président américain, Joe Biden, seront achetées puis redistribuées par les USA via le programme Covax de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a indiqué la Maison blanche.

Elle pécise qu’«il s’agit de la plus grosse commande et donation de vaccins réalisée par un seul pays, et un engagement du peuple américain à aider à protéger les populations du monde entier contre la Covid-19».

La distribution de ce don de vaccins de Pfizer/BioNTech produites dans des laboratoires américains commencera en août prochain, avec 200 millions de doses livrées d’ici la fin de l’année. Les 300 autres millions de doses seront livrées d’ici juin 2022, a précisé la Maison Blanche dans un communiqué.

Ce geste des USA tombe à point nommé pour le programme Covax, actuellement en berne pour manque de doses à distribuer, alors que le délai recommandé pour les secondes injections menace d’expirer d’ici à juillet 2021.