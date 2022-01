L’opposant camerounais Henry Kemende retrouvé mort à Bamenda

L’avocat Henry Kemende, sénateur du Social Democratic Front (SDF), l’un des principaux partis de l’opposition au Cameroun, a été retrouvé mort mercredi à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l’une des deux régions anglophones du Cameroun.

D’après le vice-président de son parti, Joshua Osih, l’opposant Henry Kemende a été «criblé de balle à la poitrine», et le véhicule à bord duquel il se trouvait au moment de l’attaque «a disparu».

Aucune piste officielle n’a pour l’instant été évoquée concernant les auteurs et les mobiles de ce meurtre. Mais Joshua Osih pointe du doigt les «Ambazoniens», les groupes armés qui réclament l’indépendance des deux régions anglophones du Cameroun sous le nom d’«Ambazonie». Il estime que les séparatistes en veulent au SDF car ce parti majoritairement anglophone participe aux institutions du pays et s’oppose à une partition du Cameroun. Le conflit séparatiste secoue les zones anglophones du Cameroun depuis cinq ans déjà.

Des ONG internationales et l’ONU blâment régulièrement les séparatistes anglophones et l’armée régulière pour des crimes et atrocités visant les civils dans ces régions où les groupes armés sont régulièrement accusés d’enlèvement, tueries ou mutilation des civils qu’ils accusent de «collaborer» avec le gouvernement central de Yaoundé.