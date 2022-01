Le directeur de l’OMS se met à dos le gouvernement d’Ethiopie

Les dernières déclarations du directeur général de l’OMS sur la situation dans la région éthiopienne du Tigré n’ont pas été appréciées par le gouvernement d’Abiy Ahmed, qui réclame désormais une enquête pour « forfaiture » contre l’Ethiopien, Tedros Adhanom Ghebreyesus actuel Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Homme politique éthiopien originaire de la région du Tigré, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères d’Éthiopie et D.G de l’OMS depuis le 1ᵉʳ juillet 2017, Tedros Adhanom Ghebreyesus a commenté jeudi, que «nulle part ailleurs dans le monde nous assistons à un enfer comme au Tigré».

Il ajoute qu’«il est épouvantable et inimaginable à notre époque, au 21ème siècle, qu’un gouvernement refuse à son propre peuple, depuis plus d’un an, l’accès à la nourriture, aux médicaments et à tout ce qu’il faut pour survivre».

En réaction, le gouvernent éthiopien estime que ces commentaires «menacent l’intégrité de l’OMS», et réclame l’ouverture d’une enquête sur Tedros pour « forfaiture et violation de sa responsabilité professionnelle et légale».

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé avoir saisi l’OMS via un courrier dans lequel il affirme que Ghebreyesu «s’est immiscé dans les affaires intérieures de l’Ethiopie, y compris dans les relations de l’Ethiopie avec l’Etat d’Erythrée». Il accuse également le patron de l’OMS de soutenir le Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF) contre lequel le gouvernement d’Abiy Ahmed est engagé depuis 2020.

Dans ce conflit tigréen, Tedros s’est toujours rangé du côté des populations en détresse, appelant constamment les parties à privilégier le dialogue et à faciliter l’aide humanitaire aux milliers nécessiteux.