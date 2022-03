Somalie: L’AMISOM va muter en une mission de «transition»

Dès la fin mars 2022, la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) connaitra de profondes réformes pour devenir une mission de «transition» dans le pays.

Le gouvernement somalien et l’Union africaine (UA) sont parvenus à un accord dans ce sens, et tournent ainsi la page de plus d’une décennie de mission principalement axée sur la lutte contre le terrorisme dans ce pays de la corne de l’Afrique.

Désormais, on parlera de la Mission africaine de transition en Somalie (ATMIS), avec pour mandat principal de préparer la Somalie à assumer seule ses responsabilités en matière de sécurité d’ici la fin 2023, comme souhaité par Mogadiscio.

ATMIS conservera tout de même sur une forte composante militaire. Mais sa composante politique sera renforcée, et travaillera à aider la Somalie à stabiliser ses institutions et relever le niveau de ses forces armées et de sécurité. Ceci permettra le départ progressif des troupes de l’UA sans risquer de créer un vide sécuritaire.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA doit prochainement adopter le calendrier et le concept d’opérations (CONOP) de l’ATMIS. Cette nouvelle mission doit être également soumise à validation au Conseil de sécurité de l’ONU avant le 31 mars 2022, date de fin définitive du mandat de l’AMISOM.