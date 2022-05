L’UA tient deux Sommets extraordinaires sur la crise humanitaire, le terrorisme et les coups d’Etat en Afrique

L’Union africaine (UA) tiendra, cette fin de semaine, deux Sommets extraordinaires consécutifs à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour réfléchir sur les crises du moment liées notamment la faim qui guette le continent, le terrorisme et les coups d’Etat en Afrique.

Dans l’optique des préparatifs de ces Sommets extraordinaires où une vingtaine de Chefs d’Etat africains sont attendus, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat a procédé ce mercredi soir, à l’ouverture d’une session du Conseil exécutif de l’UA à Malabo.

Un «Sommet humanitaire extraordinaire» de l’UA annoncé pour ce vendredi 27 mai 2022, réunira des donateurs pour tenter de mobiliser des fonds devant servir à relever le défi humanitaire.

«Environ 113 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Afrique, dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés internes», a affirmé Faki Mahamat dans son discours de circonstance.

Le second Sommet se tiendra le samedi 28 mai 2022, autour du thème : «Terrorisme et changements inconstitutionnels de gouvernement». Durant ces travaux, les participants aborderont d’abord la question du terrorisme, «une gangrène qui infecte progressivement toutes les régions du continent, de la Libye au Mozambique, du Mali à la Somalie, en passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad et l’Est de la République démocratique du Congo», a expliqué le président de la Commission de l’UA.

Les débats porteront également sur les changements inconstitutionnels de Gouvernement qui constituent, selon M. Mahamat, «des fléaux récents mais heureusement encore très localisés sur le continent, (mais qui) marquent un recul des processus démocratiques engagés dans de nombreux pays depuis une vingtaine d’années».