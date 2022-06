Le Pape François s’excuse pour le report de son voyage de juillet en Afrique

Le Pape François a regretté dimanche d’avoir été contraint d’ajourner son prochain voyage en Afrique où il était attendu en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud.

«Je regrette beaucoup d’avoir dû reporter ce voyage, ce que j’ai toujours très envie de faire (…) Je vous demande de me pardonner pour cela. Prions ensemble pour qu’avec l’aide de Dieu et avec un traitement médical, je puisse venir à vous dès que possible. Nous avons de l’espoir», a déclaré hier le Saint père lors de son discours de dimanche devant des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.

Le Pape François avait prévu effectuer une mini-tournée africaine du 02 au 07 juillet 2022, mais le Vatican a annoncé vendredi dernier que le souverain pontife est contraint de reporter ce déplacement «à la demande de ses médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours».

Le pape François souffre de douleurs au genou qui l’ont obligé à faire usage d’une canne et d’un fauteuil roulant. Il a été contraint d’ajourner dernièrement plusieurs de ces déplacements à cause de ce souci au genou. «Cela fait un moment que je suis dans cet état, je n’arrive plus à marcher», avait-il confié en mai dans une interview au quotidien italien «Il Corriere della Sera».