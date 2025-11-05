Présidentielle ivoirienne de 2025 : Le Conseil Constitutionnel valide les chiffres de la CEI et la réélection d’Alassane Ouattara

le président sortant, Alassane Dramane Ouattara a été proclamé vainqueur officiel et définitif de l’élection présidentielle du 25 octobre dernier par le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire présidé par Chantal Camara.

«Le candidat Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour Président de la République de Côte d’Ivoire», a annoncé Chantal Camara dans une déclaration solennelle.

Dans son arrêt, le Conseil constitutionnel a indiqué que «M. Ouattara, 83 ans, Président sortant, a recueilli 89,77% des voix, lors d’un scrutin ayant connu un taux de participation de 50,10%». Des chiffres qui correspondent à ceux de la Commission électorale indépendante (CEI).

La présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire s’est déroulée globalement dans le calme, mais a été émaillée de violences isolées qui ont fait au moins 11 morts.