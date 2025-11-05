Le Sénégal dresse le point des subventions reçues du Fonds mondial de la lutte contre le VIH en 2024

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy a dressé ce mardi 4 novembre à Dakar, la capitale sénégalaise, le bilan global des financements reçus en 2024 par l’Etat sénégalais auprès du Fonds mondial de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Ibrahima Sy a fait état de subventions estimées «à plus de 380 milliards de FCFA (plus de 574 millions de dollars)». Ibrahima Sy a livré ces chiffres à l’ouverture d’une réunion de haut niveau sur l’alignement des financements du Fonds mondial sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques.

«Depuis 2004, le partenariat entre le Sénégal et le Fonds mondial s’est construit sur la confiance, la transparence et la performance. A ce jour, notre pays a bénéficié de subventions, soutenant à la fois la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que le renforcement du système de santé», a vanté le ministre Ibrahima Sy.

Par ailleurs, le Sénégal et le Fonds mondial ont signé pour le cycle 2024-2026, un «nouvel accord de financement de 81 millions d’euros, dont plus de 40 millions d’euros ont été déjà décaissés», précise le ministère sénégalais de la Santé, affirmant que ces ressources sont «déterminantes pour renforcer les capacités du pays et améliorer l’accès équitable aux soins des Sénégalais».