Congo-Brazzaville : Denis Sassou N’Guesso investi pour un nouveau mandat sous le signe de la continuité

En République du Congo, le président Denis Sassou N’Guesso doit être investi ce jeudi 16 avril au stade de Kintélé, marquant le début officiel d’un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l’État.

Conformément à la Constitution, le chef de l’État prêtera serment devant la Nation lors d’une cérémonie solennelle qui réunira les principales institutions du pays, les membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses délégations étrangères et représentants du corps diplomatique. Ce moment protocolaire consacre la continuité institutionnelle dans un pays où le président réélu exerce le pouvoir depuis plusieurs décennies.

Réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du 15 mars avec 94,82 % des suffrages, Denis Sassou N’Guesso, âgé de 82 ans, entame ainsi un nouveau quinquennat. Figure centrale de la vie politique congolaise, il cumule plus de quarante années à la tête du pays, consolidant une longévité politique rare sur le continent.

Cette investiture intervient dans un contexte marqué par d’importants défis économiques et sociaux. Riche en ressources pétrolières, le pays reste confronté à des enjeux de diversification économique, de gestion de la dette et de réduction de la pauvreté. Les attentes sont également fortes en matière de gouvernance et de stabilité.

Le choix du stade de Kintélé, régulièrement utilisé pour les grandes cérémonies nationales, souligne la dimension symbolique de cet événement. Au-delà du rituel républicain, cette investiture ouvre une nouvelle phase politique, scrutée tant sur le plan national qu’international.