Bénin: L’équipe dirigeante du nouveau Parlement investi officiellement depuis ce 15 avril

Le politique Joseph Fifamin Djogbénou a été officiellement investi à Porto-Novo (capitale politique du pays) ce 15 avril dans ses fonctions de nouveau Président de l’Assemblée nationale du Bénin, après les législatives et communales couplées de début 2026.

Leader de la formation UP Le Renouveau (l’Union progressiste pour le Renouveau), Joseph Djogbénou (avocat et enseignant-chercheur), avait été élu à l’unanimité à la tête du Parlement béninois le 8 février 2026, à l’issue des élections législatives.

«Ce septennat législatif doit garantir à nos concitoyens des moyens et des solutions nouvelles pour protéger la vie, la société et l’Etat», a fait observer Joseph Djogbénou (ex Président de la Cour constitutionnelle du Bénin). En défendant que cette législature ouvrait une nouvelle phase en matière de législation et de contrôle de l’action gouvernementale.

«En nous élisant à l’Assemblée nationale (…), le peuple béninois, par l’expression souveraine de sa volonté, nous confie la mission d’apporter des réponses à ses attentes légitimes et de préserver son intégrité et son existence», s’est engagé Joseph Djogbénou ce 15 avril.

Les députés de cette 10è législature du Parlement béninois ont par ailleurs été conviés ce 15 avril à «rester attachés aux objectifs fondamentaux de la nation». Une réforme constitutionnelle douloureuse (opérée par les pros-Talon) fin 2025 a aligné la durée du mandat présidentiel au Bénin sur celui de l’Assemblée nationale.