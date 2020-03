L’OMS reconnait officiellement que l’épidémie du coronavirus est une «pandémie»

L’épidémie de coronavirus qui secoue plusieurs pays du monde est désormais officiellement qualifiée de «pandémie» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui ne cache pas son inquiétude face à la propagation de ce virus.

Devant la presse ce mercredi 11 mars à Genève, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé la « profonde préoccupation » de son institution tant «par les niveaux alarmants de propagation et de gravité de la contamination», que «par les niveaux alarmants d’inaction» dans le monde.

«Nous avons donc estimé que le Covid-19 peut être qualifié de pandémie», a-t-il dit, estimant même que le nombre de cas, de décès et de pays touchés allait augmenter «dans les jours et les semaines à venir». Il a alors appelé, une fois de plus, les pays à agir pour «contenir» cette pandémie qui a fait déjà plus de 4.000 morts dans le monde.

Pendant ce temps, le Chef de l’Etat américain, Donald Trump, a annoncé ce mercredi la suspension à partir de ce vendredi 13 mars, de l’entrée aux Etats-Unis des voyageurs venant de l’Europe pour une période de 30 jours, afin de limiter la propagation de ce virus qui touche déjà près de 800 personnes dans le pays.