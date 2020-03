Le FBI participe à l’enquête sur l’attentat contre le Premier ministre du Soudan

L’enquête sur l’attentat manqué lundi dernier contre le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, va bénéficier de l’aide de trois agents du FBI, a annoncé ce mercredi un porte-parole du gouvernement à Khartoum.

Le Conseil de sécurité et de défense soudanais, réuni lundi soir à Khartoum, quelques heures après l’attentat, avait décidé de faire appel à des pays étrangers pour aider à l’enquête. Le choix porté sur le FBI s’explique par « l’expertise et les techniques dont ils disposent dans ce genre d’affaire », a expliqué à la presse, le ministre de la Culture et de l’information, Fayçal Mohammed Saleh.

Le 09 mars dernier, un attentat à la bombe a visé le premier ministre Abdallah Hamdok, qui s’en est sorti indemne. Le convoi du Premier ministre avait aussi été visé par «des tirs d’armes automatiques » au moment de l’explosion.

L’attentat n’a pas été revendiqué, mais le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mercredi que « plusieurs suspects», dont des étrangers ont été arrêtés.

Après la chute du régime de l’ancien président Omar el-Béchir en avril 2019, Hamdok a pris en août 2019, la tête d’un gouvernement de transition, aux côtés d’un Conseil souverain composé de civils et de militaires qui dirige le pays. Ces deux instances sont chargées de conduire une transition de trois ans qui devra aboutir à des élections libres.