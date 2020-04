Covid-19 : Bataille judiciaire autour du confinement au Malawi

Le confinement national au Malawi, voulu par le chef de l’Etat, Peter Mutharika pour freiner la progression de la pandémie du coronavirus dans le pays, devra désormais passer devant la Cour constitutionnelle avant son éventuelle mise en application.

Et pour cause, une plainte d’une ONG contre cette mesure annoncée le 14 avril 2020, au motif que ce confinement n’était accompagné d’aucune mesure d’aide aux populations les plus démunis du pays.

«Au vu des questions soulevées par cette affaire, qui requiert des interprétations de la Constitution (…), j’ai décidé de saisir le président de la Cour constitutionnelle », a déclaré ce mardi le juge Kenyatta Nyirenda, qui a maintenu la suspension du confinement jusqu’à son jugement probablement dans quelques semaines.

L’annonce du confinement avait provoqué la colère de milliers de petits commerçants qui étaient alors descendus dans la rue de plusieurs villes du pays pour prévenir qu’ils ne le respecteraient pas pour des questions de survie.

Selon le dernier bilan des autorités, 36 cas seulement d’infection au Covid-19, dont trois mortels, ont été officiellement recensés au Malawi. Mais ces chiffres sont probablement sous-estimés, selon des experts, puisque seules quelques centaines de personnes ont été testées.