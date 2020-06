Coronavirus : Le Sénégal reporte la réouverture des écoles

La réouverture des écoles annoncées ce mardi 02 juin au Sénégal n’a pas eu lieu, les autorités ayant décidé à la dernière minute, de la reporter à une date ultérieure.

Dans un communiqué publié tard dans la soirée de ce lundi, le ministère de l’Education nationale dit avoir été informé de «cas de personnels enseignants testés positifs dans la région de Ziguinchor ».

La réouverture des écoles est donc ajournée à « une date ultérieure, en vue d’éliminer tout risque de propagation du virus dans l’espace scolaire», souligne le communiqué.

Le corps enseignant et plusieurs parents d’élèves avaient critiqué la reprise des cours le 02 juin, estimant que les conditions n’étaient pas remplies pour assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des acteurs de l’éducation.

Les Sénégal comptait ce lundi, 3.739 cas de contamination à la Covid-19, dont 42 décès et 1.858 guérisons et fait partie des pays les plus touchés en Afrique de l’Ouest.