L’Afrique franchit la barre des 150.000 contaminations à la Covid-19

Le nombre de contaminations au coronavirus en Afrique vient de franchir la barre de 150.000 ce 3 juin 2020, contre environ 100.000 cas vers fin mai dernier.

Les compteurs du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) affichent aujourd’hui 157.322 contaminations au coronavirus sur le continent, dont 67.007 guérisons et 4.493 décès.

Le nord du continent demeure la zone la plus touchée, avec 46.943 contaminations au total, 20.257 guérisons et 2.008 décès. Le sud suit avec 38.217 contaminations (19.650 guérisons et 780 décès).

Arrive ensuite l’ouest (36.784 cas, 15.665 guérisons et 751 décès). L’Est et le centre du continent restent chacun sous la barre des 20.000 cas, mais cumulent au total plus de 35.000 cas, 11.435 guérisons et 954 décès.

Les cinq pays où l’on dénombre le plus de contamination sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria, l’Algérie et le Ghana.

Fin mai, le patron de l’ONU, Antonio Guterres avait déclaré «jusqu’à présent, le nombre de cas signalés est plus faible que ce que l’on craignait», prévenant néanmoins, que la pandémie n’en est «qu’à ses débuts» sur le continent, où «les perturbations pourraient s’intensifier rapidement» et «des millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté extrême».