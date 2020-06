Coronavirus : Le bilan s’alourdit en Afrique

L’Afrique entame la semaine avec un effectif de contamination à la Covid-19, qui frôle la barre des 200.000 cas positifs, au moment où plusieurs pays africains ont entamé la phase de déconfinement sans avoir atteint le pic de contamination.

Ce lundi 8 juin 2020, les compteurs du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) affichent 189.434 contaminations au coronavirus sur le continent, dont 82.888 guérisons et 5.175 décès.

Ces chiffres sont toujours en hausse sur ce continent où la tendance est à l’allègement des mesures barrières contre la pandémie, avec notamment le déconfinement, l’assouplissement du couvre-feu ou encore la réouverture des lieux de cultes et des écoles.

Même si les divers gouvernements soutiennent que ces allègements ne signifient pas que le virus a été exterminé, c’est plutôt un relâchement qui se ressent au sein de la grande population.

Sur les réseaux sociaux, les avis divergent sur ce retour progressif à la vie normale, nombreux sont ceux qui estiment qu’il est encore trop tôt pour relâcher la garde et qu’il faille éviter un « suivisme » axé sur le modèle occidental.

Le nord du continent demeure la zone la plus touchée, avec 54.683 contaminations au total, dont 24.145 guérisons et 2.249 décès. Le sud suit avec 51.012 contaminations, 25.781 guérisons et 1.023 décès.

Arrivent ensuite l’ouest avec 41.710 cas positifs, 18.966 guérisons et 828 décès et l’Est et le Centre du continent qui ont franchi chacun, la barre des 20.000 cas positifs au coronavirus.