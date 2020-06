La pandémie du coronavirus s’aggrave dans le monde, selon l’OMS

Le nombre de contaminations à la Covid-19 continue sa progression dans le monde, où le virus semple ne plus faire peur, au grand mécontentement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ce mardi 9 juin, cette pandémie qui a commencé en décembre 2019 en Chine, a déjà contaminé 6.931.000 personnes sur la Terre, dont 131.287 ces dernières 24 heures, et tué 400.857 patients.

Ces chiffres ne rassurent pas l’OMS qui a estimé hier lundi, que la pandémie «s’aggrave» dans le monde et a mis en garde contre tout laisser-aller.

«Bien que la situation en Europe s’améliore, dans le monde elle s’aggrave (…) Plus de 100.000 nouveaux cas ont été recensés sur 9 des 10 derniers jours. Dimanche, le bilan s’est élevé à plus de 136.000 nouveaux cas », le chiffre le plus élevé en l’espace de 24 heures, a déploré le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève.

Les Etats-Unis d’Amérique cumulent à eux seuls, 2.001.334 cas d’infection à la Covid-19, dont 112.597 morts. Le Brésil occupe la seconde place avec 710.887 cas (37.312 décès) suivi de la Russie (485.253 cas, 242.397 guérisons et 6.142 décès).