Covid-19 : Reprise du travail dans plusieurs secteurs d’activité au Maroc

Le Gouvernement marocain vient de donner son autorisation pour la reprise des activités dans plusieurs secteurs dans le pays, après plus de deux mois de suspension à cause de la pandémie du coronavirus.

Les activités «relatives à l’industrie, le commerce, l’artisanat, les petits métiers, les professions libérales et assimilées, les marchés hebdomadaires, le commerce de proximité» sont concernées par cette reprise du travail qui concerne également «toutes les administrations, établissements publics, et collectivités territoriales».

Dans une circulaire adressée lundi aux différents départements ministériels, le chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, a rappelé que les restrictions sanitaires de l’état d’urgence relatives à l’interdiction des rassemblements, fêtes, funérailles, etc. sont toujours en vigueur et la reprise du travail annoncée devra se faire dans le respect strict des mesures d’hygiène et des mesures barrières pour endiguer la propagation de la COVID-19.

Le Maroc compte à ce jour, enregistre 8.921 patients atteints du Covid-19, soit le troisième chiffre le plus élevé de la zone septentrionale du continent africain où l’Egypte est la plus touchée avec plus de 46.000 cas de contamination. Le nombre de patients guéris au Maroc est de 7.880 et le nombre de décès stagne à 212 personnes.