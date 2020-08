Le CDC Afrique croit aux chances du continent de contenir le coronavirus

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a fait le point ce jeudi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Afrique, constatant une accélération du virus sur le continent, mais est optimiste quant aux chances de le contenir.

Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée l’Institut Chine-Afrique, le Directeur du CDC Afrique, John Nkengasong, a fait savoir que l’Afrique a encore une chance de contenir la pandémie de la COVID-19, si les mesures appropriées sont prises.

«Si l’on regarde attentivement le continent, 36 pays signalent moins de 5.000 cas et 43 pays ont moins de 10.000 cas (…) Il existe donc encore une grande opportunité sur le continent de développer des modèles d’action appropriés pour combattre la COVID-19 », a déclaré Nkengasong.

Au 31 juillet 2020, le bilan de la pandémie dans le continent, s’élève à 893.365 cas confirmés, 541.959 guérisons et 18.881 décès. L’Afrique du Sud le triste record des pays les plus touchés, avec 471.123 contaminations, 297.967 guérisons et 7.497 décès.