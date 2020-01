Afrique/Football : La CAN revient en janvier  

La Coupe d’Afrique des Nations va reprendre sa place habituelle sur le calendrier, pour se jouer entre janvier et février, selon une décision prise ce mercredi par la Confédération africaine de football (CFA).

La CAN n’aura donc pas résisté au changement de calendrier proposé par les dirigeants du football africain. La CAN 2021 prévue en juin et en juillet au Cameroun, revient en début d’année, et se jouera donc du 09 janvier au 06 février 2021.

L’été avait été choisi pour la tenue de la CAN, afin de permettre aux joueurs internationaux africains souvent occupés dans leurs clubs, de se rendre disponibles pour leurs sélections nationales, sans bouleverser le programme de ces clubs.

Mais la CAF a été prise de court par la mise en place de la Coupe du monde des clubs en juin 2021. Officiellement, ses dirigeants évoquent des raisons climatiques, notamment la saison des pluies en juin-juillet au Cameroun qui empêcherait le bon déroulement de la CAN.

Ce nouvel épisode vient en tout cas s’ajouter à la tumultueuse histoire de la Coupe d’Afrique camerounaise. Le pays des «Lions Indomptables» devait abriter cette compétition en 2019, mais l’organisation du tournoi lui avait été finalement retirée pour cause de retard, puis confiée en urgence à l’Égypte. Le Cameroun a alors hérité de l’édition 2021.