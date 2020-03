Trois nouveaux pays africains confirment leur premier cas de coronavirus

Malgré ses nombreuses dispositions préventives, l’Afrique enregistre progressivement ses premiers cas de «Covid-19», communément appelé coronavirus. Les nouveaux pays touchés sur le continent sont le Sénégal, la Tunisie et le Maroc.

Le premier cas sénégalais a été confirmé ce lundi à Dakar et concerne un Français qui a séjourné dans son pays en février avant de revenir au Sénégal. Il a été mis en quarantaine.

En Tunisie, un quadragénaire autochtone dont les tests ont été positifs, a contracté la maladie en Italie. « Nous allons prendre les mesures sanitaires et humaines concernant la famille du malade et les personnes à bord du bateau» à bord duquel l’homme est rentré en Tunisie, a assuré le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki.

L’Italie, troisième pays le plus touché par la contamination du virus, après la Chine et la Corée du Sud, est également la provenance du Marocain testé positif ce lundi à Casablanca. Mais «son état est stable et ne suscite pas d’inquiétudes», rassurent les autorités sanitaires marocaines.

Ces pays portent à six, le nombre total de pays touchés sur le continent africain, après l’Egypte, l’Algérie et le Nigeria. Mais l’ampleur de la contamination reste jusqu’à présent assez faible et contrôlée sur le continent, où les pays continuent à renforcer leur arsenal de prévention.

Pendant ce temps, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a relevé son niveau d’alerte qui passe de «modéré» à «élevé», après que la barre des 50 morts ait été franchie en Italie.