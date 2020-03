Sénégal : Le coronavirus confirmé chez un deuxième Français à Dakar

Le Sénégal a confirmé ce mardi un second cas positif du Coronavirus sur son territoire, après un premier dans la capitale, Dakar.

Comme pour le premier cas, il s’agit encore d’un citoyen français rentré au Sénégal après un séjour dans son pays d’origine. Les symptômes du coronavirus ont été confirmés dans un hôpital de Guédiawaye en banlieue de Dakar. L’homme âgé de 80 ans a été transféré au centre des maladies infectieuses de Fann dans la capitale, où il est placé en quarantaine. Mais son état clinique est « stable », tout comme celui du premier Français atteint, d’après le ministère de la Santé.

Pour ces deux cas, les autorités sénégalaises s’activent à retracer leur parcours dans le pays et de recenser les potentielles contaminations. Hier, une source au ministère a rassuré que le premier patient n’a pas contaminé sa famille, d’après les premières analyses.

En Afrique, six pays ont confirmé la présence du coronavirus, mais le continent demeure le moins touché par cette épidémie dont l’épicentre est la Chine. Ses pays continuent d’accroitre leurs mesures préventives contre ce virus. Cette semaine, le Congo a décidé de mettre en quarantaine « tous les passagers venant des pays classés ‘’pays à risque’’ et plus exposés au coronavirus ».

L’Europe a élevé son niveau d’alerte et surveille de près l’Italie, le plus touché sur le continent, avec déjà plus de 50 décès enregistrés.