La Police malawite jugée coupable d’agressions sexuelles

La Police malawite devra payer des indemnités pour des faits d’abus sexuels commis par ses agents sur des femmes, selon une décision rendue par la justice locale.

Au total, 17 agents de la police nationale du Malawi ont été reconnus coupables d’«agressions sexuelles» sur 18 femmes, dont trois jeunes-filles mineures, lors de la dispersion d’une manifestation dans des quartiers de la périphérie de la capitale Lilongwe, en octobre 2019.

Ce procès fait suite à une plainte de la Women Lawyers Association (WLA) qui se fonde sur un rapport de la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) selon lequel des policiers avaient « violé 13 femmes et une fille et agressé sexuellement trois autres filles de moins de 18 ans » lors une opération après la mort d’un officier, tué lors des manifestants anti-gouvernementaux. La commission pense que « la Police est allée dans la région pour venger la mort d’un collègue ».

La Haute Cour de Lilongwe a jugé que les plaignantes « avaient bien été victimes de viols et d’agressions sexuelles » et devaient être indemnisées «pour toutes les souffrances et traumatismes qu’elles avaient subis». Une évaluation du montant de l’indemnisation sera effectuée dans les 21 jours par le Greffier de la Haute Cour.