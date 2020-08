Guinée : Le président Nguema valide la démission du gouvernement

En Guinée-Conakry, le président Teodoro Obiang Nguema vient de valider la démission de son gouvernement, dont il juge le travail insatisfaisant, face aux crises socio-économiques que traverse le pays.

Cette démission a été soumise au chef de l’Etat lors d’un Conseil extraordinaire des ministres, au cours duquel il a déploré que l’équipe sortante n’ait « pas rempli ses fonctions ou atteint les objectifs programmés », selon un communiqué officiel.

Le président Teodoro Obiang Nguema fait sans doute référence aux conjonctures économiques difficiles actuelles pour son pays très dépendant de la manne pétrolière, et particulièrement touché par la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus.

La Guinée « se voit obligé de prendre des mesures de rigueur pour compenser une possible insolvabilité» de l’Etat, a annoncé le président Nguema, soulignant que la mission qui attend la prochaine équipe gouvernementale est donc claire : relancer l’économie nationale et parvenir d’abord, à contenir la pandémie du coronavirus et atténuer ses effets sur les différents secteurs d’activités.

La Guinée compte officiellement 4.821 cas confirmés de la maladie, dont 83 morts et 2.182 guérisons.