Le Roi du Maroc appelle ses sujets à plus de civisme pour vaincre la pandémie du coronavirus

Le Roi Mohammed VI a évoqué jeudi soir dans un discours à la Nation, l’inquiétante évolution de la pandémie du coronavirus dans le Royaume, appelant ses sujets à faire preuve d’«une conduite civique, exemplaire et responsable» pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Souverain a déploré le non respect des mesures sanitaires préventives (port du masque, distanciation sociale, utilisation des produits d’hygiène et de désinfection) ce qui a gonflé le bilan des victimes du Covid-19.

«Ces attitudes irrationnelles, a-t-il dit, sont d’une part dénuées de civisme car agir en bon citoyen, c’est avant tout se soucier de la santé et de la sécurité d’autrui ; elles traduisent d’autre part un manque de solidarité car être solidaire, ce n’est pas seulement aider autrui matériellement, c’est surtout, dans cette situation, éviter d’être potentiellement un vecteur de contamination pour les autres ».

Le Roi a en outre rappelé qu’«au lendemain du déconfinement, le nombre des cas confirmés, des cas graves et des décès ont augmenté, en peu de temps, plus de trois fois, par rapport à la période de confinement. De même, le nombre d’infections parmi le personnel soignant est passé quotidiennement, de 1 cas durant la période de confinement, à 10 cas tout récemment.

«Nous constatons avec regret que la dégradation de la situation sanitaire ne porte guère à l’optimisme à cette date. Et quiconque, cher peuple, te dit le contraire est un affabulateur», a souligné le souverain marocain.

Si cette tendance haussière perdure, a-t-il averti, « la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution du Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement, voire un durcissement des mesures sanitaires, dont les répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l’ensemble des citoyens.