Un forum sur les réformes électorales en RDC

La classe politique en République démocratique du Congo (RDC) est conviée ce lundi à Kinshasa, à un forum consacré aux réformes électorales dans le pays, en prévision des élections de 2023.

Initiées par le professeur congolais, Bob Kabamba, avec l’appui notamment de l’Université de Liège et l’Union européenne, ces assises qui se tiennent au siège de l’épiscopat à Kinshasa, ont pour objectif d’accorder les violons et mettre un terme à l’instabilité politique et aux contestations postélectorales en RDC.

Au menu de ce forum figure en premier lieu, l’épineuse question de la Commission électorale, notamment sa composition, le profil de ses membres et l’étendue de ses prérogatives.

A l’issue de ce forum, des propositions de réformes de la loi électorale seront adressées au gouvernement, expliquent les organisateurs. Les principaux partis politiques en RDC prennent part aux échanges, à l’exception de l’Alliance des Forces démocratiques du Congo (AFDC-A) qui a décliné l’invitation.

Cette formation politique dirigée par l’ancien ministre Modeste Bahati Lukwembo et membre de la coalition au pouvoir a rejeté l’invitation, estimant que ces assises sont «obscures» et sont le fruit d’un laboratoire politique bien identifié, lui préférant «un dialogue réellement inclusif qui vise l’intérêt du peuple et à réformer le système électoral».