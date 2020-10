Du wifi gratuit pour les Botswanais

Au Botswana, des bornes wifi gratuits sont désormais accessibles dans la capitale, Gaborone, à l’initiative du Chef de l’Etat, Mokgweetsi Masisi.

Le dirigeant botswanais estime que les technologies de l’information et de la communication (TIC) « peuvent aider à relever les défis du développement » et juge nécessaire que tous les citoyens aient accès à Internet, « afin que l’idée de ne laisser personne derrière, comme envisagé par les ODD (Objectifs de développement durable), se réalise».

Il a également souligné le rôle important des TIC pour « stimuler la croissance économique » et créer des emplois dans le cadre du 11ème Plan de développement national du pays. « L’innovation et la créativité seront le fondement de la diversification économique de notre pays », a-t-il fait savoir.

Le président Masisi a toutefois insisté sur la nécessité de faire un « usage responsable » et « utile » d’internet, en évitant d’en faire un outil de « déstabilisation » et de « dépravation ». Internet, selon lui, est « une nécessité quotidienne dans la vie de nombreuses personnes et organisations, qui l’utilisent pour les transactions commerciales et le travail en ligne ».

L’administration botswanaise s’est engagée à automatiser certains services, tels que le paiement de pensions pour les personnes âgées, des factures de services publics, des amendes, des services de santé en ligne, de l’agriculture électronique et toutes les formes de commerce.