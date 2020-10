RDC : La gratuité de l’école primaire pèse lourd dans le budget de l’Etat

La nouvelle année scolaire 20201-2021 a commencé ce lundi 12 octobre en République démocratique du Congo (RDC), sur fond de pandémie du coronavirus, et dans un contexte économique difficile où la gratuité de l’école primaire pourrait être menacée.

Cette gratuité de l’école primaire est entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2019, suite à un décret du Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi. Une promesse de campagne tenue, mais qui couterait à l’Etat pas moins de 2,64 milliards de dollars par an, selon des experts du gouvernement.

Cette enveloppe considérable pourrait être difficile à rassembler cette année où l’inattendue pandémie de coronavirus met à mal l’économie congolaise, comme celle des autres pays du monde.

Au 11 septembre 2020, les recettes budgétaires totales de l’État ne dépassaient pas 2,5 milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. Le défi est d’autant plus grand que l’école doit accueillir cette année « plus de quatre millions de nouveaux élèves », d’après les statistiques livrées par le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga.

C’est ce contexte difficile que les enseignants aussi menacent d’entrer en grève, pour réclamer leurs arriérés de salaires.