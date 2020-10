Afrique du Sud : Le ministre de la Santé rejoint les rangs des patients de la Covid-19

Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize a annoncé ce dimanche avoir été testé positif à la Covid-19, un virus qui touche désormais plus de 700 000 personnes dans son pays.

« Nous avons décidé de faire un test hier lorsque j’ai commencé à montrer des symptômes légers (…) Ma femme, le Dr May Mkhize et moi avons été testés positifs au COVID-19 », a publié le ministre ce dimanche soir sur son compte Twitter. Il est placé en quarantaine à son domicile. Il a précisé avoir été récemment en contact « avec quelques membres de notre famille et de mon équipe du ministère de la Santé », lesquels ont reçu l’instruction de « s’isoler immédiatement chez eux et de se faire tester ».

Le ministre est en première ligne de la lutte contre la pandémie de coronavirus, dont son pays est le plus touché sur le continent africain. L’Afrique du Sud dénombre aujourd’hui 18.471 décès et 634.543 guérisons sur 703.793 cas confirmés de la Covid-19. Toutefois, la progression de 2% des cas en Afrique du Sud reste plus faible que celle de 7% de l’ensemble du continent africain au cours du mois passé, souligne le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).