Coronavirus : Fin de l’état d’urgence sanitaire à Madagascar

L’état d’urgence sanitaire en vigueur à Madagascar depuis mars dernier a été officiellement levé ce dimanche 18 octobre par le chef de l’Etat, Andry Rajoelina.

Dans une allocution à la télévision nationale, le dirigeant malgache a justifié cette levée de l’état d’urgence sanitaire par la « régression » de la maladie à la Covid-19 dans son pays où l’on dénombre désormais « 96% de guérison ».

« Nous avons gagné la guerre », a déclaré le président Rajoelina, se vantant des 16.215 patients guéris sur un effectif total de 16.810 contaminés, dont 238 morts. Aujourd’hui, moins de 350 patients sont en cours de traitement dans le pays, et seulement 3 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures.

Andry Rajoelina se veut toutefois réaliste, insistant sur le respect des gestes barrières. « Il doit être clairement entendu que la fin de l’état d’urgence ne veut pas dire la fin de l’épidémie de Covid-19. Le virus est toujours là », a-t-il soutenu.

Le port de masque ainsi que le respect de la distanciation sociale sont obligatoires, et les rassemblements de plus de 200 personnes restent interdits. Les gouverneurs et les autorités locales pourront prendre des décisions appropriées au niveau de chaque district en ligne avec la riposte pandémique, selon Andry Rajoelina.