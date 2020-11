Lancement de «Semaine africaine du masque», pour freiner la propagation de la Covid-19 en Afrique

La «Semaine africaine du masque » a été officiellement lancée ce lundi, par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le continent.

«La clé du contrôle de la propagation du Covid-19 en l’absence de vaccin est l’adoption d’une stratégie de santé publique éprouvée, à savoir porter un masque, se laver les mains régulièrement et rester à distance les uns des autres », a expliqué John Nkengasong, directeur du CDC Afrique.

Jusqu’au 30 novembre, la campagne va encourager le port du masque, mesure de protection des populations en Afrique contre la Covid-19, à travers des discussions sur le port du masque et ses avantages dans le contrôle de la propagation du virus, des campagnes sur les réseaux sociaux et des événements en ligne organisés cette semaine par des entités et individus publics et privés.

La campagne est dirigée par le Réseau d’action pandémique en partenariat avec le CDC Afrique, le Bureau de l’émissaire de l’UA pour la jeunesse, le Front de la jeunesse africaine contre le coronavirus, Resolve to Save Lives et d’autres organisations.