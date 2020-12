Addis-Ababa autorise l’aide humanitaire au Tigré

L’Organisation des Nations Unies (ONU) est parvenue ce mercredi à un accord avec le gouvernement d’Ethiopie, l’autorisant à faire acheminer de l’aide humanitaire dans la région du Tigré, où l’armée fédérale mène une offensive militaire depuis début novembre 2020 contre des dissidents.

Le texte paraphé autorise «un accès sans restriction, continu et sécurisé du personnel (de l’ONU) et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées (par le gouvernement) au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amhara et Afar » voisines, a indiqué le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

De son côté, l’ONU s’est engagée à faire en sorte que «l’aide humanitaire dans les régions du Tigré, d’Amhara et d’Afar corresponde strictement aux besoins» de leurs populations, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, Antonio Guterres.

Selon l’ONU, plus de 800.000 personnes ont déjà un besoin urgent d’assistance au Tigré, impossible d’accès depuis le début de l’offensive militaire d’Addis-Ababa contre les autorités locales qu’elle accuse de défier son autorité.

En début de semaine, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé qu’environ 46.000 personnes ont fui la région du Tigré vers le Soudan.