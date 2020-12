Sahara : Le Cap-Vert exprime son soutient au Maroc le rétablissement de la circulation des biens et des personnes à El Guerguarat

Le Cap-Vert soutient la décision « légitime » du Maroc de rétablir la circulation des biens et des personnes dans la zone d’El Guerguarat a affirmé le ministre capverdien des Affaires étrangères, M. Luis Filipe Tavares.

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Filipe Tavares souligne que son pays « condamne fermement les provocations dangereuses survenues dans la zone tampon d’El Guerguarat », notant que « ces actes hostiles visant à semer l’insécurité et l’instabilité dans la région représentent une menace à la libre circulation civile et commerciale et une violation des accords en vigueur ».