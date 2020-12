Les violences obligent MSF à quitter l’Est de la RDC

L’ONG Médecins Sans Frontière (MSF) a décidé de se retirer des localités de Kimbi et Baraka dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), évoquant des violences qui menacent la sécurité de son personnel.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, l’ONG dit avoir pris cette «difficile décision de mettre fin à l’essentiel de son soutien à la fourniture de soins de santé» dans ces localités du territoire de Fizi, «à la suite de plusieurs incidents violents contre l’organisation en 2020».

La RDC est le plus grand terrain d’intervention actuelle au monde avec le Soudan du Sud de MSF, présente dans 21 des 26 provinces du pays. L’ONG y déplore une activité « sans cesse croissante des groupes criminels et armés» dans tout l’est du pays, qui « conduit à des violences et des attaques continuelles contre les populations civiles à une échelle choquante, y compris des assassinats ciblés et des actes odieux, notamment de violences sexuelles».

MSF va désormais transférer ses activités au ministère congolais de la Santé dans ces zones de Kimbi et Baraka, où l’ONG affirme intervenir respectivement depuis 9 et 17 ans.