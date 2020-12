L’Afrique du Sud franchit le seuil d’un million de cas de la Covid-19

L’Afrique du Sud vient de franchir la barre d’un million de cas positifs au coronavirus, alors que le pays fait face à une seconde vague de contamination compliquée par une nouvelle variante plus contagieuse du covid-19.

Selon les derniers chiffres communiqués ce dimanche par le ministre de la Santé, l’Afrique du Sud dénombre à elle seule 1.004.413 cas positifs au coronavirus sur les 2.644.112 contaminations répertoriées sur l’ensemble du continent africain. Le nombre de décès y est de 26.735 personnes, contre plus de 840.000 guérisons.

Le pays demeure donc le plus touché d’Afrique en terme de contamination, et voit ses chiffres grimper chaque jour avec la nouvelle vague de contamination marquée par une nouvelle variante du virus que les scientifiques jugent « plus contagieuse », et donc « plus inquiétante » que la souche d’origine et la variante découverte au Royaume-Uni

La semaine dernière, le nombre de cas a dépassé les 14.000 par jour, soit un record absolu dans le pays. Samedi et dimanche, ce nombre a faibli, passant sous la barre du millier.

Le Chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa va s’adresser à la Nation au courant de cette semaine, et devrait notamment se prononcer sur le projet de son gouvernement d’imposer de nouvelles restrictions qui pourraient aller jusqu’à un nouveau confinement général de la population.