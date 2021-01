Tchad-Coronavirus : Confinement prolongé à Ndjamena

Le président tchadien, Idriss Deby Itno, a décidé ce jeudi de prolonger le confinement décrété le 31 décembre 2020 dans la capitale, Ndjamena, dans le contexte de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Selon ce nouveau décret présidentiel qui restera en vigueur jusqu’au 14 janvier 2021, les frontières aériennes du pays et les frontières terrestres de la ville de N’Djamena sont fermées, tout comme les établissements scolaires et universitaires, les lieux de culte, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, les commerces non alimentaires et les services publics et privés non essentiels dans la capitale.

Si les Centres de santé, les cliniques privées, les hôpitaux, les boulangeries, les pharmacies et les hôtels bénéficient d’une dérogation pour ouvrir, les transports en commun urbains et interurbains sont quant à eux interdits, tout comme les attroupements privés et publics rassemblant plus de 50 personnes, et les attroupements à l’occasion de cérémonies de baptême, de mariage, et d’enterrement. La capitale est en outre soumise à un couvre-feu de 19h à 04h du matin.