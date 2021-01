Bientôt 3 millions de cas de la Covid-19 en Afrique

L’Afrique atteindra bientôt la barre des 3 millions de personnes atteintes du coronavirus, avec une seconde vague de contaminations qui se concrétise sur le continent.

Au matin de ce vendredi 08 décembre 2021, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine, a recensé un total de 2.950.109 cas positifs à la Covid-19 en Afrique.

L’Afrique du Sud reste le cas le plus inquiétant du continent, car en plus d’avoir le plus grand nombre d’infections, le pays recense aussi le plus grand nombre de décès liés à cette pandémie en Afrique (69.368 décès sur 1.149.591). Le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie complètent le top 5 des contaminations sur le continent.

Seule note positive pour l’Afrique, c’est le nombre de guérisons assez en hausse, soit un total de 2.414.219 patients rétablis, contre 70.553 décédés du coronavirus.

Plusieurs pays du continent se projettent dans la vaccination contre la Covid-19 qui a déjà commencé en Occident. Mais en Afrique, les premières campagnes de vaccination à grande échelle ne devraient pas démarrer au moins avant mars 2021.