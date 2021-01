Covid-19 : Le Rwanda confine à nouveau sa capitale, Kigali

Lors du Conseil des ministres présidé ce lundi par le Chef de l’Etat, Paul Kagamé, le gouvernement rwandais a jugé nécessaire de réinstaurer un nouveau confinement dans la capitale, Kigali, où les nombres de contaminations et de décès liés au coronavirus continuent d’augmenter.

La nouvelle mesure prise avec effet immédiat, interdit tous les déplacements de personnes dans la capitale, sauf pour se rendre à l’hôpital, pour s’approvisionner ou pour effectuer des retraits aux guichets de banque. Toute autre sortie doit être soumise à approbation de la Police nationale.

Le gouvernement interdit également les transports en commun dans la capitale, et ordonne le travail à distance pour toutes les entreprises, publiques et privées.

Tous les commerces non essentiels ont forcés de baisser le rideau, à l’instar des écoles, universités et des lieux de culte qui ont été astreints à une fermeture jusqu’à nouvel ordre. L’aéroport international de Kigali est maintenu ouvert, mais les voyageurs sont tenus de présenter un test PCR négatif et valide.

Dans le reste du pays, un couvre-feu est instauré de 18h à 04h du matin et les bars et tous les lieux de culte sont fermés.