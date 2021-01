Covid-19 : L’OMS se donne 100 jours pour lancer la vaccination dans tous les pays

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté sur le «déploiement équitable» des vaccins anti-Covid-19, dans les meilleurs délais, lors d’une conférence de presse tenue à Genève, au lendemain d’une réunion du Comité d’urgence de l’Organisation.

«Je veux voir une vaccination en cours dans tous les pays lors des 100 prochains jours afin que les agents de santé et les personnes à haut risque soient protégés en premier », a lancé le chef de l’OMS. Assurant qu’il « travaille avec les fabricants et les pays pour faire en sorte que l’approvisionnement en vaccins soit disponible et distribué équitablement dans le monde ».

Lors de sa réunion, le Comité d’urgence de l’OMS a formulé une série de recommandations afin de donner un coup de pouce à la lutte anti-Covid-19.

Il a ainsi souligné la nécessité d’un accès équitable aux vaccins par le biais du mécanisme COVAX ainsi que d’un «transfert de technologie pour augmenter les capacités de production mondiales».

Au sujet des nouveaux variants du virus, le comité a appelé à une expansion mondiale du séquençage génomique et du partage des données, ainsi qu’à une plus grande collaboration scientifique pour traiter les inconnues critiques, a précisé l’OMS dans un communiqué de presse.