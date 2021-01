RDC : Huit militants de la société civile échappent à 10 ans de prison

La justice congolaise vient d’acquitter huit militants du mouvement citoyen «LaLucha», arrêtés le mois dernier pour avoir manifesté pour dénoncer ce qu’ils appellent un «échec» des casques bleus de l’ONU face aux massacres de civils à Beni dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Poursuivis pour « violences » et « sabotage » lors de leur marche du 19 décembre 2020, ces huit militants risquaient une peine de 10 ans de prison, requise contre eux par le ministère public.

Ils ont finalement été libérés ce mercredi 20 janvier 2021 sur décision de la Cour militaire de Béni, dans la province du Nord-Kivu, «pour insuffisances de charges, doutes et absence d’éléments matériels».

Les casques bleus de l’ONU sont présents en RDC depuis plus de vingt ans, pour une mission de maintien de la Paix (Monusco). Le 18 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé d’un an le mandat de cette mission, en amorçant un désengagement prudent et étalé sur plusieurs années.