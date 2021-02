L’OMS met six pays africains en alerte contre Ebola

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de mettre six pays africains, sans les nommer, en état d’alerte afin d’éviter une nouvelle épidémie d’Ebola à grande échelle sur le continent.

Cette disposition fait suite à l’apparition de nouveaux cas de cette maladie hautement mortelle en République démocratique du Congo (RDC) et en Guinée-Conakry.

«Nous avons déjà alerté six pays voisins, y compris bien sûr la Sierra Leone et le Liberia (pays voisins de la Guinée), et ils agissent très rapidement pour se préparer et être prêts et pour rechercher toute infection potentielle », a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

A quelques jours d’intervalle, des cas d’infection au virus Ebola sont réapparus en RDC et en Guinée qui compte aujourd’hui dix cas suspects et trois décès suite à leur contamination par le virus Ebola, selon la porte-parole de l’OMS.

En Guinée, l’OMS dit avoir déjà identifié «115 contacts et la majorité d’entre eux, soit 109, ont été retrouvés». Du côté de la RDC, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU a déjà identifié 300 contacts, majoritairement dans l’est du pays.