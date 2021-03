Le single «Jerusalema» atteint le record de 350 millions de vues sur Youtube

La belle aventure se poursuit pour la chanteuse Sud-africaine Nomcebo Zikode et Master KG dont le tube à succès «Jerusalema» vient d’enregistrer un nouveau record, en franchissant les 350 millions de vues sur Youtube.

« Jerusalema étend son avance en tant que plus grand clip vidéo d’un artiste africain sur YouTube, en dépassant les 350 millions de vues», a fait savoir Africori, grand label de gestion des droits musicaux et de développement d’artistes.

«Jerusalema est ma maison, ma place n’est pas ici… Ne me laisse pas là, protège-moi ». C’est en substance les paroles de ce morceau à succès lancé en novembre 2019, et qui a conquis des millions de cœurs sur la planète en 2020. Dans un monde confiné, aux habitudes et ressources handicapées par la pandémie du coronavirus, la voix de la chanteuse Nomcebo Zikode, originaire du township d’Epumalanga, près de Durban en Afrique du Sud, a su franchir les frontières pour faire danser des dizaines de millions de personnes.

Le single a fait l’objet de plusieurs nominations, et a remporté de nombreux prix musicaux internationaux.