L’Afrique reste sereine, malgré 4 millions de contaminations au coronavirus

Un an après le début de la pandémie du covid-19, l’Afrique garde la tête haute face à ce virus, même si aujourd’hui le continent frôle la barre des 4 millions de contaminations.

Au soir de ce dimanche 7 mars, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) affichait 3.958.121 cas confirmés du coronavirus sur le continent noir, faisant néanmoins, état d’une baisse de 9% du nombre des contaminations au cours de la dernière semaine de février et de 15% sur l’ensemble du mois.

Des chiffres qui confirment un reflux de l’épidémie sur le continent, et cette tendance, concerne également le nombre de morts enregistrés qui connait une baisse, respectivement de 15% et 18%.

Pendant ce temps, plusieurs pays du continent ont reçu les premières livraisons de doses de vaccin anti Covid-19 dans le cadre de l’initiative Covax.

Certains ont déjà commencé à vacciner leurs populations et d’autres entament leurs campagnes cette semaine. Ce qui devrait augmenter les chances du continent d’infléchir davantage la courbe des contaminations et des décès et faciliter une reprise progressive des activités socio-économiques.