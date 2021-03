Football : La CAF réunie à Rabat pour renouveler ses instances dirigeantes

La Confédération africaine de football (CAF) tient ce vendredi 12 mars 2021 sa 43ème Assemblée générale à Rabat, au Maroc, avec pour principal sujet, le renouvellement de ses instances dirigeantes, dont le président de l’institution, son Comité exécutif et ses représentants à la FIFA.

A l’issue de cette assemblée générale élective, le Sud-Africain Patrice Motsepe devrait prendre le poste de Président de la CAF pour lequel il seul candidat en lice. L’homme d’affaires et président du Club Mamelodi Sundowns a bénéficié du ralliement des autres prétendants, à savoir l’Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya. Le président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad, est suspendu pour 2 ans par la FIFA, et ne peut donc briguer un second mandat.

Patrice Motsepe a notamment le soutien du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a d’ailleurs pesé dans le ralliement des autres concurrents à sa candidature. Un soutien qui inquiète d’autres acteurs du football africain, qui y voient un handicap à l’indépendance de la CAF vis-à-vis de la FIFA.